Solaredge對需求預警 股價暴跌25% 拖累太陽能類股跌至3年新低

太陽能產品製造商 SolarEdge (SEDG-US) 警告歐洲需求大幅疲軟，在艱難的今年進一步打擊再生能源產業信心，太陽能股周五 (20 日) 暴跌。

Invesco Solar ETF (TAN-US) 在盤前暴跌 8.5%，開盤價下探 42.6 美元，創下 2020 年 7 月以來的最低水平。

SolarEdge 第 3 季營收、毛利率和獲利均未達標，並表示預計第 4 季營收將「大幅下降」，導致其早盤交易暴跌近 28%。

由於利率上升損害了美國太陽能安裝的融資能力，太陽能產業今年已經陷入困境。截至周四 (19 日) 收盤，SolarEdge 和 TAN ETF 年初至今分別下跌 59.7% 和 35.9%。

高盛周五將 SolarEdge 的評級從買入調降兩級至中性。並表示，歐洲疲軟的需求環境為該公司 2024 年帶來了問題，而且這不僅僅是季節性問題。

分析師布萊恩李 (Brian Lee) 在報告中表示，「在連續第二個令人失望的財報業績和財測後，我們發現很難捍衛該股：我們低估了庫存問題、終端市場需求以及現在可能成為該股不利因素的獲利率問題。這些綜合影響顯示在可見的未來產業能見度似乎趨於惡化。」