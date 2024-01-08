閎康去年營收創三個新高 全年衝48億元年增21%

檢測分析大廠閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收 4.43 億元，月增 7.54%，年增 14.37%，第三季合併營收 12.32 億元，季增 0.82%，年增 8.17%，累計全年營收 48.09 億元，年增 21.01%；受惠台灣需求延續、日本實驗室貢獻等，閎康不論單月、單季及全年皆創歷史新高。

閎康指出，近期地緣政治對全球半導體產業產生深遠影響，尤其日本受全球供應鏈重組和地緣政治緊張推動，日本政府積極擴大與強化半導體產業鏈，目標 2030 年將日本國內生產的半導體銷售額增加兩倍至 15 兆日元 (約 1080 億美元) 以上。

閎康鑒於日本客戶對半導體檢測的需求，已在 2019 年成立名古屋實驗室，近幾年成長性均優於公司平均，目前約佔公司營收 8%，佔比持續提升，熊本實驗室也在去年 9 月開幕，已通過數家半導體大廠認證，開始接收訂單，預計第一季可明顯貢獻營收。

同時，台灣客戶持續往先進製程邁進，也帶來增長機會，晶圓代工大廠的 2 奈米廠房正興建中，在技術上將採用奈米片 (Nanosheet) 電晶體結構，同時 2 奈米家族亦會發展出晶背供電網路 (BSPDN)，將應用在高速運算等應用。

閎康看好，新架構轉換對製程挑戰遠比在原架構上改進更加困難，需藉由材料分析 (MA) 反覆測試最適材料及製程參數，才能達到穩定量產的良率目標。

閎康是國內首家以材料分析為主的專業實驗室，多年之分析經驗及資料庫已在檢測分析產業建立極高門檻，先進製程領域將持續伴隨客戶進行研發，並透過投資先進分析設備提供客戶強而有力的支援。

台灣與日本的半導體產業近年來迅速發展，為閎康帶來顯著的業績增長，日本實驗室受惠高效及專精的商業模式，也在日本市場佔有一定的份額，台灣實驗室則受惠先進製程演進，提高對半導體檢測和分析的需求。隨著台灣和日本實驗室的業績增長，營運動能可望同步加溫。