閎康Q3獲利減 前三季每股稅前賺10.66元創新高

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (30) 日公布第三季財報，受產品組合及一次性認列員工認股價差費用化影響，第三季獲利較上季下滑，稅前盈餘 2.1 億元，季減 21.35%，年減 6.43%，每股稅前盈餘 3.64 元，累計前三季合計達 10.66 元、創新高，法人估，閎康今年獲利將超越去年。

閎康第三季營收 12.22 億元，季增 0.66%，年增 16.21%，毛利率 33.93%，季減 5.21%，年減 0.94 個百分點，營益率 15.67%，季減 5.63 個百分點，年減 3.4 個百分點，稅前盈餘 2.1 億元，季減 21.35%，年減 6.43%，每股稅前盈餘 3.64 元。

閎康前三季營收 35.77 億元，年增 26.16%，毛利率 36.56%，年增 0.6 個百分點，營益率 17.92%，年增 0.56 個百分點，稅前盈餘 6.68 億元，年增 25.12%，每股稅前盈餘 10.66 元。

資策會 MIC 預估，今年全球半導體市場規模約 5566 億美元，年減 3.1%，不過，AI 與先進製程需求旺盛，下半年起市場逐漸回溫，加上蘋果 (AAPL-US)、超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 及全球各大品牌皆預計明年推出新品，明年可望迎來春燕。

閎康董事長謝詠芬看好，客戶新品多半聚焦在 HPC、5G、AI、物聯網等應用，隨著新品推出和技術進步，MA(材料分析) 及 FA(失效分析) 兩大分析項目也將越受重視，且因全球半導體市場面臨供應短缺和過剩雙重挑戰時，MA 有助優化材料使用和減少浪費，FA 則有助於識別和解決生產過程中的問題。

閎康為半導體檢測分析一站式服務的分析實驗室，具備多年分析經驗及資料庫，並在台灣、中國、日本皆有完整布局，可即時服務客戶所需，對於後續營運展望相當樂觀。