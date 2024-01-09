買1張00740B就馬上現領500元紅包 1/16是最後機會

台股開年綠油油，這時候最適合投資人的策略就是逢低布局配息產品、領息過好年，富邦投信多檔債券 ETF 即將在 1/17 除息，年化配息率最高的是富邦全球投等債 (00740B)，以 1/5 收盤價 $40.11 計算約 5%，只要在 1/16 前買進都可享有配息。

富邦投信 1/2 公告第一階段配息，第二階段實際配息金額 1/17 前會在官網與公開資訊觀測站公告，還有機會再上修。根據富邦投信官網基金配息公告，富邦全球投等債 (00740B)ETF 每單位預估配息金額 0.502 元，也就是說，買一張 00740B 等於能領 500 元紅包。

根據 2023 年 12 月美國聯準會最新利率點陣圖顯示，2024 年有機會降息三碼，即調降利率 0.75%，聯準會 1/3 發布 12 月會議記錄則顯示，委員們認為利率可能已達高峰，但重申通膨明顯持續下滑前，利率一段時間內仍須維持高位。在目前降息時程不確定下，市場不斷修正預期時，正是投資人伺機介入的好時機，因為最終仍然將迎來降息，債券除了有穩定配息的特性外，降息時債券價格將上揚，在降息前買入，有賺價差的機會。

目前美債利率雖然回到 4% 附近，但相比 2 年前，現在仍然是債券價格相對便宜好入手的時機，以富邦全球投等債 (00740B) 來說，若持有 1 張，近兩次配息金額都達 500 元，相當穩定，如果投資人希望季季有錢領，不妨趁著本次除息前、價格回檔時，買進 00740B 領過年紅包。

00740B 主要投資以美元計價的全球 (中國以外) 投資等級公司債，都是大型企業、信用評等在 BBB 以上等級的公司債，違約風險低，相較其他低評等公司債則更加安全，但比美國政府公債略高。投資的區域分佈以美國為最大宗，比重超過 9 成，其次則為歐洲，涵蓋全球一籃子債券。