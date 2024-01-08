手機廠搶低價庫存 Q1 DRAM合約價續漲13-18%

研調機構 TrendForce 今 (8) 日表示，第一季 DRAM 合約價季漲幅約 13-18%，其中 Mobile DRAM 受惠手機業者積極建立低價庫存、漲幅最凌厲，且由於今年需求展望仍不明朗，原廠認為持續性減產仍有必要，以維持記憶體產業的供需平衡。

PC DRAM 方面，DDR5 訂單需求尚未被滿足，加上新機種往 DDR5 靠攏，同時買方預期 DDR4 價格續漲，帶動買方拉貨動能延續，在兩產品售價均未達原廠目標下，加上買方仍可接受第一季價格上漲，因此整體 PC DRAM 合約價季漲幅約 10-15%，DDR5 漲幅會略高於 DDR4。

Server DRAM 方面，去年買方著重去化 DDR4，導致去年第四季 DDR5 庫存占比上升至 40%，與市場滲透率 20-25% 相比，凸顯市場需求仍未全面兌現，不過隨著原廠持續減少 DDR4 供給量，同時大幅提高 DDR5 產出，第一季 Server DRAM 合約價季漲幅擴大至 10~15%、部分業者價格漲幅約 8-13%。

Mobile DRAM 方面，由於合約價仍在歷史相對低點，買方更傾向持續建立安全且相對低價的庫存水位，因此不斷擴大購貨需求，第一季 Mobile DRAM 需求不減，且由於買方積極採購，供需轉為緊張，但礙於智慧型手機市場後續仍有不確定性，原廠亦不敢貿然恢復滿產。

另一方面，半導體製程耗時較長，短期內供需緊張態勢難以緩解，將有利原廠價格拉抬。因此，預估第一季 Mobile DRAM 合約價季漲幅約 18-23%，且不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，季漲幅有擴大可能。

Graphics DRAM 方面，在漲勢延續氛圍下，買方持續備貨，主流規格 GDDR6 16Gb 需求仍強，採購心態普遍願意接受上漲，預估第一季 Graphics DRAM 合約價季漲幅約 10-15%。

TrendForce 觀察，短期內 Graphics DRAM 沒有跌價跡象，目前拉貨動能主要受到買方提前備貨所帶動，加上 Graphics DRAM 屬於淺碟市場產品，故需特別留意後續終端消費性電子產品的銷售動能是否能跟上。

Consumer DRAM 方面，因原廠強勢拉抬合約價格，促使買方提前備貨，拉貨動能好轉。但第一季適逢產業淡季，預期在終端銷售疲弱的情況下，買方庫存上升，原廠普遍認為，今年受 HBM 及 DDR5 的滲透率將逐季擴大，低毛利的 DDR4 產能將被排擠而形成缺貨，因此 DDR4 第一季合約價季漲幅會較 DDR3 高，約 10-15%。DDR3 仍有台系廠商持續供應，且普遍庫存水位仍高，第一季合約價季漲幅約 8-13%。