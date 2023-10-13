Q4 DRAM合約價翻揚 漲幅估3-8%

據 TrendForce 研究顯示，自第四季起 DRAM 與 NAND Flash 均價開始全面上漲，以 DRAM 來看，預估第四季合約價季漲幅約 3-8%，此波漲勢能否延續，端看供應商是否持續堅守減產策略，及實際需求回溫的程度，其中最關鍵的是通用型伺服器領域。

PC DRAM 方面，DDR5 均價已在第三季上漲，配合新 CPU 機種的備貨，預期將持續帶動 DDR5 需求上升，PC OEM 也將因為 DDR4 與 DDR5 均價即將進入上漲週期而願意購貨，預期第四季 DDR4 價格季增 0-5%，DDR5 價格季增約 3-8%；整體隨著 DDR5 導入提升，預估第四季 PC DRAM 合約價季漲幅約 3-8%。

Server DRAM 方面，DDR5 買方庫存占比已較第二季的 20% 提升至 30-35%，但第三季實際 Server 上機使用率僅為 15%，市場採用需求沒有預期快速，Server DDR4 第四季均價預估持平，而 Server DDR5 預估仍會走跌，隨 DDR5 出貨比重增加，加上 DDR4 與 DDR5 之間價差約 50-60%，第四季 Server DRAM 合約價預估季增 3-8%。

Mobile DRAM 方面，由於 Mobile DRAM 庫存相較其它應用更早回到健康水位，加上價格彈性帶動單機搭載容量上升，下半年買氣轉趨活絡，預估合約價季增幅 5-10%。

Consumer DRAM 方面，9 月起三星為去化舊產品庫存壓力，開始擴大減產規模，減產幅度至第四季預期會達到 30%，第四季 Consumer DRAM 合約價季增幅預估 3-8%，低於原廠目標。