昱展新藥1/24上櫃今起競拍底價125元 承銷價與興櫃價差65元

昱展新藥 (6785-TW) 預計 1 月 24 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，其中 7056 張採競價拍賣，競價拍賣期間 1 月 4 日至 8 日，競拍底價為 125 元；預計 1 月 10 日開標。

昱展新藥此次競拍每標單最低為 1 張，最高 882 張，並於 1 月 10 日上午 10 點開標，競拍底價為 125 元；承銷價 150 元，以昱展新藥今日興櫃平盤價 215 元來估算，中籤價差達 6.5 萬元。

昱展新藥以自行研發的製劑平台開發出高困難度、高進入障礙的長效緩釋針劑產品，其中以 In-Relar 平台為研發主軸，其新藥開發最快的產品 ALA-1000 已完成二期臨床，並於 2023 年 3 月授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，並由 Indivior 負責後續開發和支出。

昱展也正在與授權夥伴 Indivior 討論三期臨床的劑量組合以及試驗設計，預計 2024 年第一季完成後向美國 FDA 提出申請、第二、三季展開臨床，昱展也有望依照試驗進度認列里程碑金。

昱展也同步擴大 ALA-1000 適應症，包含應用在癌症止痛與動物用藥，其中癌症止痛規劃在中國與台灣展開臨床，同時也期望今年可以展開中國的授權。