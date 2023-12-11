台幣急升壽險吃虧 富邦金前11月純益691億元 仍居每股獲利王

富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日公布 11 月自結合併稅後虧損 26.71 億元，累計今年前 11 月稅後純益 691.57 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 5.04 元，仍居每股獲利王及前 11 月獲利王寶座。富邦金說明，富邦人壽 11 月稅後虧損 56.34 億元，主因新台幣急升造成匯兌損失，累計前 11 月稅後純益仍有 389.62 億元。

富邦金子公司台北富邦銀行 11 月單月、累計前 11 月稅後純益皆創下歷年同期新高；富邦證券 11 月創下歷年同期新高、累計前 11 月稅後純益創下歷年同期次高；富邦產險則自今年 4 月起已連續 8 個月獲利。

富邦金指出，富邦人壽 11 月底淨值比率高於 9%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好，受惠投資市場回穩，11 月淨值回升來自股債投資評價均改善。

富邦人壽本月主要投資收益來源為利息收入及國內外股票及基金資本利得，公司持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局，台股當月指數終以上漲約 9% 作收，國內股票部位評價回升，當月持續實現資本利得。

債市方面，市場預期美國升息循環結束，帶動公債殖利率回落，未實現部位評價回升，策略上利用收益率高檔機會，增加債券配置，同時維持帳上合理現金流量，以提高未來整體經常性收益並能兼顧流動性管理為目標。

匯率方面，美國通膨放緩，甫以中美緩和雙邊緊張關係，在市場信心提升下，外資持續回流，11 月台幣大幅升值 3.71%，致使影響當月損益。在市場大幅震盪下，11 月富壽增加一籃子貨幣權重，同時迅速拉高傳統避險比例，以能貼近市場、做好動態管理為目標。

北富銀 11 月稅後純益 18.14 億元，累計稅後純益 239.93 億元，較去年同期成長 4%，但若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約 15%。

北富銀強調，今年以來各項業務動能穩健，利息淨收益受惠存放規模成長及利差提升，較去年同期成長 8%，手續費淨收益年增 39%，主要來自財富管理收益及信用卡消費金額增加，以及股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升，帶動營收及獲利皆較去年同期雙位數成長。