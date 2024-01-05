獲頒輔大名譽法學博士 蔡明忠揭富邦併購策略成功之道

繼獲頒東海大學名譽管理博士後，富邦集團董事長蔡明忠再獲輔仁大學授予名譽法學博士學位。蔡明忠致詞時提及，學習法律為他奠定了邏輯推理的基礎，也為日後經營企業、作決策提供極大助益，富邦集團多年來在市場上最為人稱道的就是併購策略，如：2008 年以發行新股和海外債的組合，不花一塊錢即買下價值 6 億美元的 ING 人壽；借道香港參股大陸廈門銀行；以及去年底剛完成台灣大哥大合併台灣之星。

蔡明忠認為，富邦集團這些經營策略，都是法律發揮的極致應用，也是法律與商業結合的一門藝術。他相信，法律具有創造力，透過客觀論證結合市場實務，賦予法律在每個時代應有的內涵與價值。今日獲頒名譽法學博士，也是對蔡明忠一路堅持推動公司治理與法律創新的最大肯定。

蔡明忠表示，輔仁大學是一所備受敬重的學校，輔大 1961 年在台復校，而富邦產險也在同一年創立，雙方共同在台灣發展扎根超過一甲子。根據 2023 年人力銀行的調查，輔大學生是台灣企業最愛的私校冠軍，富邦也有許多主管及同事畢業自輔大。多年來，富邦與輔大有著深厚的淵源，一個從產業、一個從學界，共同致力於跨領域整合及永續發展，建構包含學術、醫院、政府、社區與企業的整合生態。

舉例來說，在新冠肺炎疫情嚴峻階段，富邦攜手輔大醫院建立全台首家金融企業篩檢站；與輔大合作「CSR X USR：體育運動發展推動計畫」，引進企業參與，推廣體育在地服務，為社會傳遞正向永續精神，這也是輔大與富邦長期產學合作的最大宗旨。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位、美國喬治城大學法律碩士學位。他致詞也提到，父親認為他最終是要從商，因而選修了所有英美法課程，也選擇留美，並特別感謝在喬治城大學法律學院那段美好而值得回憶的求學時光。他認為，隨著企業經營的利害關係人越多，越需要多元而健全的制度與治理機制，建立起以誠信、治理為 DNA 的集團文化，更成為集團持續茁壯的關鍵密碼。

輔仁大學今 (5) 日舉行頒授典禮，由輔仁大學校牧林之鼎神父開場主持祈福禮，並由董事長劉振忠總主教、校長江漢聲、法律學院院長吳志光教授及輔仁大學師生、運動代表隊選手等共襄盛舉，美國喬治城大學法學院院長 Mr. William Treanor 及黃日燦律師蒞臨致詞。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚出席見證，眾多各界好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。