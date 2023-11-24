日月光產學合作研究環境技術 目標達淨零排放

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠攜手國立中山大學，推動中水濃排水回收再利用的技術開發研究，並與中國醫藥大學進行異味事件溯源分析模擬及預警系統開發，透過持續的優化改善，減緩公司營運對環境的影響。

日月光長年以永續經營為目標，積極發展全員綠色行動，並藉由環境技術研究合作，深化理論與實務的鏈結，以高規格標準自我要求，強化預防預警的能力，落實環境友善的承諾，逐步達到 2050 年淨零排放目標。

日月光秉持「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向為企業永續發展策略，執行環境技術研究專案合作第九年，持續推展資源循環協助產業轉型。

日月光中水回收廠 2015 年正式啟用，透過適當處理和再生，將廢水轉化成符合再利用標準的水質，不僅能減少對環境的衝擊，同時也有助於節約大量淡水資源，解決水資源短缺的問題。

為了提升中水再利用效率，本次合作以降低 30% 原有中水濃排水量為目標，針對各階段回收系統進行水質分析與參數評估，配合倒極式電透析技術 (EDR) 的應用，選擇最佳技術切入點以及設定濃排水經 EDR 處理後的回流允收標準操作策略，打造可配合不同情境的專屬中水濃排水減量方案。

高雄市空污異味，已成為近兩年民眾陳情案件之首，為強化廠區的預警判別，本次以大數據建立異味溯源分析模組，以及小區域異味特性分析，配合即時風向資料區內環域分析系統，再結合歷史陳情之情境模擬，從事件內容、相關空品監測數據及廠區製程運作資料分析，自主強化設備處理能力與周界空污排放的管控，並透過電腦自動化即時追蹤分析，達到異味事件發生的預防性作業。

日月光產學技研合作即將邁入十年里程碑，透過合作的經驗積累，企業與學校已形成強大的協同效應，結合學界技術研發和業界應用試驗的優勢，在空氣、水資源、廢棄物、噪音、永續等各領域，帶來良好的改善及突破，有助日月光持續推動企業低碳轉型，攜手供應鏈夥伴掌握轉型契機，共同提高價值鏈影響力，共同讓社會、環境更加美好。

除了論壇的參與分享，高雄廠也在 TASS 會場中，以淨零策略、低碳循環、智慧永續三大主軸，展示日月光的永續成就。展攤以永續燈塔成就無限之光的意象，展示因應淨零目標的行動策略及指標專案，集結自動化、能源、水務、環保、循環經濟等關鍵專案，從公司內部製程端，延伸至機台、人員作業安全面向，並擴大至環境永續理念的實踐及理念傳遞，透過模型、影像，以及沉浸式體驗等，以多元互動的方式，和現場民眾、產業夥伴們分享行動方案，喚起大家對於環境永續的意識，共同帶來正向影響力。