中國11月CPI降幅擴大、PPI連跌14個月 通縮疑慮縈繞

中國國家統計局周六 (9 日) 公布，11 月消費者物價指數 (CPI) 年比下跌 0.5%，連續第二個月下滑且降幅擴大，工廠端的生產價格指數 (PPI) 年減 3%，是連續第 14 個月下跌，。

統計局表示，由於食品、能源價格下跌影響，中國 11 月 CPI 下降 0.5%，超過 10 月的跌 0.2% 和市場預估的跌 0.1%。不計食品和能源的核心 CPI 年增 0.6%，和 10 月相同，繼續保持溫和上升趨勢。

中國今年來的消費者物價持續回落，雖然 1 到 3 月保持上漲，但 4 月起降到接近零的水準，7 月下跌 0.3%，9 月回到零，但 10 月再度轉跌，11 月跌幅進一步擴大。

11 月 CPI 的月比下跌 0.5%，同樣超過分析師預估的跌 0.1%，也比 10 月的 0.1% 跌幅擴大。

工廠端方面，11 月 PPI 年減 3%，從 10 月的跌幅 2.6% 擴大，分析師原本預估會下跌 2.8%。若與前月相比，跌幅為 0.3%。

今年來，中國經濟頻頻與多道逆風搏鬥，包括地方政府債台高築、房市不景氣、海內外需求疲弱。在經濟復甦疲乏的情況下，消費者不得不捏緊荷包，對支出謹慎。

中國將在 12 月中旬舉辦「中共中央經濟工作會議」，市場期盼北京當局祭出更多振興經濟的措施。

解讀 11 月 CPI

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從年比看，CPI 降幅比前月擴大 0.3 個百分點，主要是能源價格同比由漲轉降，使 CPI 折損擴大所致。

其中，食品價格下降 4.2%，降幅略擴 0.2 個百分點。豬肉價格下降 31.8%，擴大 1.7 個百分點；雞蛋、食用油、牛羊肉、禽肉類和水產品價格降幅介於 1.1-10.5%，均有所擴大。

非食品價格上漲 0.4%，漲幅回落 0.3 個百分點。能源價格由轉為下降 1.3%；服務價格上漲 1.0%，漲幅回落 0.2 個百分點，其中飛機票價由上月漲 5.1% 轉為下降 0.5%。