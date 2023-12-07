玉山金前11月純益突破200億元創同期新高 每股賺1.32元

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 2023 年 11 月自結獲利，單月稅後純益 22.7 億元，累計前 11 月稅後純益 202.9 億元，年增 38.9%，創歷年同期新高，每股純益 (EPS) 為 1.32 元。

觀察玉山金主要子公司表現，玉山銀行累計前 11 月稅後純益 183.3 億元，年增 33.2%；玉山證券前 11 月稅後純益 11.8 億元，年增 22.5%；玉山創投前 11 月稅後純益 11.5 億元，年增 832.8%。

玉山金目前總資產 3.61 兆元。玉山銀行 (合併) 總資產 3.58 兆元；玉山銀行 (個體) 總資產 3.5 兆元。

玉山金總經理陳茂欽表示，金控前三季各項財業務表現良好，銀行合併放款餘額突破 2 兆元，是繼 2015 年底突破兆元大關後的新里程碑。截至今年 11 月底，玉山銀行合併存款餘額為 2 兆 9957 億元；合併放款總數達到 2 兆 836 億元。

玉山致力打造便捷的數位金融服務體驗，主要業務如外匯交易、共同基金、個人信貸及信用卡等皆逾 85% 透過線上通路完成。玉山積極響應主管機關金融科技發展路徑圖，金控跨子公司金融行動身分識別標準化機制 (FIDO) 試辦案於 10 月 23 日已經主管機關核准，未來銀行顧客於玉山證券開戶時，可透過金融 FIDO 進行身分驗證及資料共享，無須重複填寫基本資料即可完成證券開戶，持續透過金融創新提升顧客體驗。