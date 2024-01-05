晶技去年Q4營收站穩30億元並轉正年增1.1% 看好車用需求成長

台灣頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW)2023 年第四季營收站穩 30 億元，達 30.4 億元，季減 1.47%，但相較於 2022 年同期則轉正，並成長 1.1%，晶技 2023 年營收達 108.5 億元，優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，公司看好車用市場市占成長。

晶技今 (5) 日公布 2023 年 12 月營收爲 9.1 億元，月減 12.11%，年減 6.18%，2023 年第四季營收 30.4 億元，季減 1.47%，但相較於 2022 年同期則轉正，並成長 1.1%，晶技 2023 年營收達 108.5 億元，年減 17.6%。

目前法人估算 2024 年晶技營收將呈現逐季成長，營收將較 2023 年有超過 5% 的成長幅度。晶技在 2024 年預估營收將恢復成長，同時，2024 年的資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。而晶技 2024 年的此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，尚不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在明 (2024) 年第二季正式投產，晶技對 2024 年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。

晶技 2023 年前三季營收 78.1 億元，毛利率 34.72%，年減 3.51 個百分點，前三季稅後純益 13.06 億元，年減 44.74%，每股純益爲 4.22 元。依晶技自結獲利數來看，晶技 2023 年前 11 月營收 99.4 億元，年減 18.52%，自結稅前盈餘 19.8 億元，年減 40%，每股稅前盈餘爲 6.39 元。

同時，晶技在兩岸之外，積極展開國際化的布局，晶技決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，在 2024 年下半年將進入量產，主要以生產石英晶體產品爲主。

晶技現有頻率元件生產線設立在台灣平鎮、浙江寧波及重慶，過去雖然在日本青森縣有產品產出，但也僅屬於策略合作生產模式，本次決定到印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局，同時並結合集團內的台興 (3426-TW) 共同參與投資。