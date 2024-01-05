連三賣！外資再賣42億元大砍航空雙雄 力拱力積電、面板

台股今 (5) 日下跌 30 點，外資賣超 42.29 億元，為連 3 賣，但期貨持續回補空單，淨空單降至 1.96 萬口，減少 786 口。個股方面，外資大買力積電、聯電集團股外，也敲進面板三雄，賣超除了調節台積電，也大砍航空雙雄。

受到外資摩根大通調高力積電目標價到每股 38 元的激勵，外資今天大買力積電 5.17 萬張以及旗下愛普 * 2790 張，聯電 1.58 萬張及智原 4566 張，以及面板三雄群創 3.9 萬張、友達 2.38 萬張、彩晶 5822 張，其餘電子股則有偉訓 6980 張、泰金寶 - DR 4650 張、日月光投控 4515 張、通嘉 3708 張。

另外，外資也買超中信金 1.09 萬張，ETF 則有群益投資級公用債 9116 張、國泰 20 年美債正 2 8411 張、元大滬深 300 正 2 5417 張、統一美債 20 年 4623 張。

外資賣超方面，航空雙雄長榮航 3.05 萬張、華航 1.04 萬張，電子股賣最多的是華邦電 1.29 萬張，英業達 1.01 萬張、台積電 7850 張、緯創 6040 張、欣興 5561 張、中環 5512 張、佳世達 5052 張。

外資賣超的 ETF 則有元大臺灣 50 反 1 2.9 萬張、群益 25 年美債 1.53 萬張、富邦臺灣加權反 1 1.4 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.22 萬張、元大高股息 (0056)6191 張。