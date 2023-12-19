〈晶技展望〉車載元件新專用廠即將量產 營收占比可望高仰角攀升

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在汽車應用占比已達營收的 15%，也已成為在手機、網通產品應用之外的另一重要出貨產品支柱，晶技的寧波車用專用產品新增生產線在 2024 年第二季正式投產，因客戶端的增加及產能的擴充之下，晶技對明年汽車應用看法維持正向，並且營收比重訂下 20% 的目標。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率，市占率爲全球第二，同時，在晶技本身的營收占比並已達到 15-16%。

同時，晶技除在寧波原有設立的車用頻率元件專用生產線已進入全能滿載生產之外，另在浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計 2023 第一季完成裝機、第二季進入正式量產；且在晶技此一投資案完工的挹注產能之下，明年汽車應用占比營收比重訂下 20% 的目標，進一步力拚 2025 年營收占比達到 30%。

此外，晶技特別注意的是，在中國大陸市場的新能源車銷售逐步提高之際，大陸官方也逐步對新能源車的零組件在地生產比重擬逐步拉高，但相對的如國際頻率元件大廠如 NDK 等，多以在中國大陸境外如東南亞國家生產爲主，這對晶技在寧波設立專廠、專線供貨，將大大有官方對新能源車政策性在地採購的地利優勢。

晶技車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能加入後，市占可望加速提升。同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望。晶技訂下目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立寧波晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2024 年第二季每月開出 3000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用產品毛利率高 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以汽車電子化比重正大幅提高之下，整體產、銷趨勢對晶技明顯有利。