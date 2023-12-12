晶技自結前11月獲利年減4成 每股稅前盈餘6.39元

晶技 (3042-TW) 在第三季的旺季需求過後，11 月營收仍可站穩 10 億元大關之上，晶技今 (12) 日公布 11 月營收 10.36 億元，月減 5%，年增 8.82%，自結單月盈餘爲 1.71 億元，月減 25.18%，年增 53.6%。單月每股稅前賺 0.55 元。

頻率元件廠晶技 2023 年前 11 月營收 99.4 億元，年減 18.52%，自結稅前盈餘 19.8 億元，年減 40%，每股稅前盈餘爲 6.39 元；法人預估，晶技 2023 年第四季營收將較第三季下滑，季減幅估約 2-3%，全年營收仍將突破 100 億元。

晶技營收今年自 8 月以來即站穩 10 億元大關，10 月及 11 月營收都勝過去年同期表現，目前看來以 9 月的 11.12 億元爲今年的營收高峰。

晶技在 2023 年第三季營收 30.86 億元，毛利率 35.22%，季增 0.92 個百分點，年減 2.79 個百分點，稅後純益 5.98 億元，季增 42.22%，年減 29.82%，每股純益 1.94 元。晶技 2023 年前三季營收 78.1 億元，毛利率 34.72%，年減 3.51 個百分點，2023 年前三季稅後純益 13.06 億元，年減 44.74%，每股純純益爲 4.22 元。

目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在明 (2024) 年第二季末正式投產，因客戶增加及擴產到位，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。

日系外資對晶技的營運看法轉正，預估第四季業績將優於正常季節性營收變動，加上需求和結構改善，同時預估 2024-2025 年晶技可能恢復穩健成長，已將評等由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，同時目標價由 85 元調高至 110 元。