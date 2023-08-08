威剛Q2純益季增近10倍 每股賺1.02元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今(8)日公告第二季財報，受惠 DRAM 現貨價持穩，加上業外運彩收益挹注，單季稅後純益 2.67 億元，季增 9.89 倍，年增 6.4 倍，每股純益 1.02 元。

威剛第二季營收 68.48 億元，季減 5.03%，毛利率 15.46%，季增 4 個百分點，年增近 5 個百分點，營益率 2.07%，季增 1.49 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 2.67 億元，季增 9.89 倍，年增 6.4 倍，每股純益 1.02 元。

威剛上半年營收 140.59 億元，年減 24.18%，毛利率 13.44%，年增 0.16 個百分點，營益率 1.3%，年減 2.38 個百分點；稅後純益 2.91 億元，年減 42.6%，每股純益 1.11 元。

威剛指出，三大記憶體原廠面臨連續虧損壓力，且陸續啟動減產後，第二季對記憶體價格態度已明顯轉變，降價出貨意願不高，DRAM 現貨價率先止跌落底。

威剛表示，在整體 DRAM 市況轉趨樂觀下，部分客戶對 DRAM 價格接受度也相對較高，推升第二季毛利率與獲利表現，看好記憶體產業自 5 月開始朝正向發展，公司已陸續展開備貨。