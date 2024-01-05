鴻海去年營收6.16兆元年減7% 今年首季估雙降

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 4601.24 億元，月減 26.9%、年減 29.2%；第四季營收 1.85 兆元，季增 20%，年減 5.4%；全年營收 6.16 兆元，年減 7%，為歷史次高。

展望第一季，鴻海表示，因整體營運逐步進入傳統淡季，預估季節性表現與過去三年相當，將呈現季節性修正，且因為去年同期基期較高，也將呈現年減。

鴻海 12 月營收四大產品類別表現，月對月方面，元件及其他產品強勁成長，雲端網路產品也有顯著月增；電腦終端、消費智能產品均因為前月新品拉貨及節日銷售備貨，墊高比較基期而月減；年對年僅元件及其他產品有顯著成長，其餘皆呈現衰退。

第四季與前季相比，消費智能產品因新品拉貨及節日銷售備貨強勁成長，也帶動元件及其他產品強勁季增；雲端網路產品也有顯著季增。電腦終端產品雖然面臨 PC 市場需求趨緩，但因備貨需求，使得季對季表現持平。

第四季年對年來看，僅元件及其他產品有強勁年增，消費智能產產品雖然因前年鄭州廠區受疫情影響使得基期較低，但因整體消費市場保守，持平前年同期；電腦終端、雲端網路產品則略微衰退。

鴻海表示，去年第四季營收與 11 月法說會展望相比，整體季對季表現及雲端網路產品表現優於公司預期；年對年表現，所有產品類別皆優於公司預期；2023 年全年而言，元件及其他產品約略持平，消費智能、雲端網路、電腦終端產品類別則略為衰退。