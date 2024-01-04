鴻海擴大中國河南布局 富士康3廠區列重點建設項目

中國媒體報導，河南省發改委近日公佈 2024 年第一批重點建設項目名單，鴻海 (2317-TW)「富士康周口科技工業園區」、「富士康蘭考科技園區智慧有限公司 2024 年 5G 智慧型手機精密機構件技術改造」、「富聯科技 (濟源) 產能提升」共 3 項目在列。
據工程名單顯示，「富士康周口科技工業園區」工程位於周口市川匯區，總建築面積 32 萬平方米，主要興建生產工場、研發大樓、宿舍大樓等配套設施，生產研發手機、平板、PC 及穿戴裝置等關鍵零組件產品。
「富士康蘭考科技園區智能有限公司 2024 年 5G 智慧型手機精密機構件技術改造」項目位於開封市蘭考縣，建築總面積 14 萬平方米，主要針對多棟廠房實施新產品工藝 技術改造，更新機器設備。
「富聯科技 (濟源) 產能提升」專案位於濟源市，總建築面積約 28 萬平方米，主要興建標準化廠房、生產附屬建築及配套基礎設施，主要用於濟源廠區產能提升。
此次河南公佈的首批重點建設項目共 520 個，總投資近 2.1 兆元 (人民幣，下同)，年度計畫投資約 5830 億元，涵蓋創新驅動能力提升、基礎建設、新型基礎建設 、產業轉型發展、綠色低碳轉型、民生社會事業改善等六大領域。
其中，產業轉型發展領域佔據大頭，共遴選項目 386 個、總投資 1.5 兆元，年度計畫投資 4,477 億元，其中先進製造業項目 360 個，現代服務業項目 25 個，現代農業項目 1 個。
「富士康周口科技工業園區」「富士康蘭考科技園區智慧有限公司 2024 年 5G 智慧型手機精密機構件技術改造」「富聯科技 (濟源) 產能提升」列在產業轉型發展領域專案中。