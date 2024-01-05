【量大強漲股整理】台股高檔震盪，轉機股輪番表現，該如何選股?

加權指數今日開高走低，收盤下跌 30.51 點，來到 17519.14 點，成交量 2640.29 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 42.29 億元，呈現連 3 賣；自營商賣超 40.51 億元；投信買超 51.29 億元，為連 5 買；三大法人合計賣超 31.5 億元。

美國科技股弱勢，台股跟著無力，最高來到 17606.79 點，隨後震盪回檔，高低震盪逾百點，權值股走弱成壓盤主因，今日資金聚焦在 IC 設計及網通族群，IC 設計今日強勢表態，昨日強漲的航運族群開高後力守平盤，個股輪動快速，成交量亦因市場觀望氣氛濃厚萎縮；本月有大重量級法說會，(3008-TW) 大立光在 1 月 11 日，且 (2330-TW) 台積電 1 月 18 日，雙王法說行情逐步加溫，加上美國 10 年期公債殖利率仍在 4% 以下，市場資金充沛，總統大選將至，短線雖然震盪，但台股長線多頭格局不變。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開低震盪，小跌作收，終場收 576 元；(2454-TW) 聯發科，震盪小回，終場收在 921 元；高價 IC 設計股展現撐盤士氣，(5269-TW) 祥碩，獲外資一口氣升目標價到 2400 元，股價大漲 4.85%，來到 1730 元大關，(6531-TW) 愛普 *，大漲 6.64%、股后 (5274-TW) 信驊，漲幅 4.9%，

站穩五日線，股王 (3661-TW) 世芯 - KY、(3529-TW) 力旺，均抗跌；此外，三星即將發表全新旗艦機系列 Galaxy S24，傳出神盾獨家供應，(6462-TW) 神盾，帶量攻漲停、(6684-TW) 安格、(6695-TW) 芯鼎、(8054-TW) 安國，全數大漲；生醫股今漲幅領先，以眼球概念股人氣最旺，(6782-TW) 視陽，挾著政策、日本散光片取證中，改寫逾 7 個月高、(6491-TW) 晶碩、(4771-TW) 望隼，表現抗跌；航運股逆勢翻紅，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，皆收於平盤上，個股呈現輪動。

CES 展登場下，佳螢在 2023.12.29 節目中領先預告的 IP 股皆有不錯表現!

(8054-TW) 安國、(6643-TW)M31、(3035-TW) 智原，都有不錯表現，我們通通領先預告在前面!

另外財報空窗期之下的【轉機股】，持續發動

IC 設計 (3228-TW) 金麗科，再創波度段新高! 來到 33.5 元大關!

從我們經濟日報 131 預告以來波段漲幅高達 + 156%

無疑是轉機題材中最強的飆股，更被我們抓中!

想知道 (3228-TW) 金麗科大漲後

有機會接棒的轉機股是誰?

該如何選股?

影片分享給你知道

https://youtu.be/QxS-ShYGgAs

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【上市強勢股分享】

(5225-TW) 東科 - KY

(4956-TW) 光鋐

(3025-TW) 星通

(3588-TW) 通嘉

(6770-TW) 力積電

(6782-TW) 視陽

(8467-TW) 波力 - KY

(3481-TW) 群創

(6531-TW) 愛普 *

(4746-TW) 台耀

(3032-TW) 偉訓

(5533-TW) 皇鼎

(2362-TW) 藍天

(1795-TW) 美時

(6695-TW) 芯鼎

(2636-TW) 台驊投控

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【上櫃強勢股分享】

(6113-TW) 亞矽

(6462-TW) 神盾

(8068-TW) 全達

(3339-TW) 泰谷

(6684-TW) 安格

(6643-TW)M31

(6237-TW) 驊訊

(6219-TW) 富旺

(4909-TW) 新復興

(3228-TW) 金麗科

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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