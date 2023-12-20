安國拿下客戶設計定案 明年營運再優今年

安國 (8054-TW) 今 (20) 日舉辦法說會，展望後市，董事長羅森洲表示，明年營運將明顯優於今年，預計會有 5-6 個案件進入設計定案(Tape out)，如高速傳輸應用、NFC 等，也積極參與客戶先進製程案件，都將挹注未來營運。

安國指出，近年面臨消費性電子市場競爭激烈與產品研發迭代等艱困議題，同時不斷探索轉型契機，因此今年 10 月投資入股星河半導體，並取得 55% 股權。

星河在半導體類比與數位晶片設計領域積累多年開發經驗，近年耕耘 ASIC 及 IP 矽智財市場，並獲國內外 IC 設計公司採用驗證，未來研發產品規畫擬朝向 SerDes 序列器 之串列通信技術應用發展，包含通用序列匯流排、高速橋接控制器及車用影像感測元件應用領域。

由於 ASIC 及 IP 授權市場成長可期，安國為及早佈局高速傳輸控制晶片市場策略目標，並同時達成公司轉型目的，擬與星河緊密合作，共享並整合彼此資源，後續除跨足之高速傳輸控制晶片應用市場領域外，更進一步藉由結合雙方研發技術能力及市場管道，達成轉型為 ASIC 及 IP 授權公司的目標。

安國今日也在法說會中宣布，將特聘趙桂瑛 (Kye Young Cho) 先生擔任資深副總；趙桂瑛曾任職於三星半導體 25 年，5 年擔任 PE / 測試工程師，20 年負責 ASIC / 晶圓廠銷售及商務開發，其中 6 年派駐美國並成功獲得高通 ModAP(14nm/10nm/8nm) 量產訂單，達成 18 億美元營收。

趙桂瑛也協助三星半導體拓展海外客戶，包含 Infineon, ST, Melexis 等，離開三星半導體後到 CoAsia，也成功獲得特斯拉等自駕車 ASIC 設計服務訂單。

安國期望趙桂瑛加入團隊能協助積極拓展海外 AI、HPC 及自駕車市場，加速 ASIC 及 IP 業務成長。