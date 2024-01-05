樺漢去年12月、Q4營收締新猷 全年營收1216億元同創高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 公告去年 12 月營收 128.9 億元，月增 15.5%，年增 3%；第四季營收 342.3 億元，季增 14.2%、年增 3%；去年全年營收 1216.4 億元，年增 12.4%，月、季、年營收三創歷史新高。

樺漢表示，2023 年第四季營收創歷史新高，主要來自於個體及品牌通路業務動能強勁推進，分別年增 26.2%、16.3%。

其中，在品牌通路方面，受惠於歐洲智慧城市、醫療、交通、軍工之四大產業應用市場客戶，在國際地緣政治後，加大對集團包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案等的設備訂單與服務需求增溫，同時也挹注樺漢 ESaaS(Ennoconn Solution as a Service) 平台的訂閱式服務需求增加。

此外，樺漢 EsaaS 慧解決方案與 AIoT 雲軟硬整合推進，EsaaS 平台 2023 年全年業績達 115 億元台幣，年增 74%，純軟體、軟硬雲方案的營收比重分別為 42：58，除了有效精進公司獲利表現，亦凸顯全球各產業企業加速數位、AI、能源、資安、ESG 等應用轉型的趨勢明確。

樺漢為加速布局全球 ESaaS 平台應用市場，隨著導入深度合作夥伴 Google Cloud 雲服務涵蓋基礎架構、平台、資料運算、儲存及分析服務，有助於樺漢構建 ESaaS 平台完善架構與附加價值提升，有效協助客戶提高供應鏈透明度、簡化設計作業時程、提升營運效率。

樺漢表示，持續專注於數位、AI、能源、資安、ESG 五大應用轉型，提供雲網端智平台慧解決方案，十大應用領域包括智慧園區、建築、儲能、零售、家居、醫療、運輸、資訊安全、設備預測、AI 圖數據。