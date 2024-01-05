Snowflake兩個月漲逾40% 分析師：AI主題過度炒作 回跌時間到了

美國雲端資料庫服務商 Snowflake 在 2023 年最後兩個月大幅上漲，自 10 月底低點到年底漲逾 40%，然而，一位分析師認為該股回跌的時間點已到，因為其人工智慧 (AI) 業者的定位被市場高估了。

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 周四 (4 日) 調降 Snowflake (SNOW-US) 股票評級，自「中立」下調至「賣出」，但維持 160 美元的目標價。Snowflake 去年收在 199 美元，周四收低 0.27% 至每股 183.72 美元。

White 研究報告寫道，因 2023 年最後一季科技市場過度繁榮，在前所未有的 AI 主題炒作週期下，Snowflake 過去幾個月來大幅反彈。「我們認為，這導致該股遭高估且易因拋售壓力而受挫。」

White 認為，從長遠來看，Snowflake 在關鍵的長期趨勢方面 (尤其是雲端運算) 處於有利地位，但「利潤微薄、估值高昂且競爭激烈，我們相信，經濟衰退最黑暗的日子就在眼前了。」White 在所有的研究報告中都包含了他對宏觀經濟前景的悲觀看法。

該分析師還指出，Snowflake 營收成長已連續 8 季放緩，稱該公司「自成長高峰下跌，不止是下跌持續時間引人注目，下跌程度也很顯著。」該公司 2022 財年第三季營收成長為 110%，但到了最近一季營收成長率僅剩 32%。

White 表示，在其追蹤的企業軟體範圍內，Snowflake 營業利潤率最低，而這點令其最為不喜。在最近期財報中，Snowflake 營業利潤率為 9.8%，而 White 所追蹤的企業軟體範圍 (不含 Snowflake) 平均值為 25.2%。

最糟糕的是，Snowflake 的估值在產業中屬於最高，以 White 對其 2024 年營收預估計算，Snowflake 股價營收比近 16，但 White 追蹤的其他企業的股價營收比平均僅 7.1。

同時，White 認為 Snowflake 在生成式人工智慧 (Gen AI) 領域的定位遭投資者誇大了。他稱 Snowflake 在其財報電話會議、投資者會議和客戶活動中屢屢談及 Gen AI，但該公司與谷歌等大型科技公司不同，並非 AI 領域的先驅，也非 Gen AI 運動的領先者，單靠執行長「沒有數據戰略就沒有 AI 戰略」這樣的格言，就搭上了這波 AI 革命的順風車。

White 補充，「科技界對 Gen AI 無限度的樂觀看法恐在 2024 年令許多人大失所望。」