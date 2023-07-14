看好AI大利多 投行列三大原因上修Snowflake評級 激勵股價大漲7%

雲端數據儲存與分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 獲加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 上修評級，激勵周四 (13 日) 股價大漲 7% 以上。

加拿大豐業銀行分析師 Patrick Colville 將 Snowflake 股票評級自「符合產業表現」上修為「優於產業表現」，同時將目標價自 137 美元上調至 212 美元。

Snowflake 周四股價大漲 12.29 美元或 7.15%，收每股 184.22 美元，該股今年迄今上漲 28% 以上。

該分析師提出更加看漲 Snowflake 的三大原因：

第一，Colville 表示，華爾街對本會計年度 (2024 年 1 月止) 產品增長 34% 的共識預測似乎保守。近期評論表明，Snowflake 的業務趨於穩定，且同業對手 Databricks 也披露了類似的強勁前景，這些數據在在表明「市場對純分析解決方案的需求持續增長」。

第二，Colville 認為 Snowflake 將受益於 2024 年和 2025 年的新產品周期，包括針對人工智慧 (AI) 和數據科學 app，因此他上修該公司 2025 年和 2026 財年營收增長的預期。

第三，最重要的一點是，Snowflake 重申其到 2029 財年前產品營收達 100 億美元的既定目標。

他寫道：「Snowflake 的長期指引有助於證明這是一家卓越的企業，並支持我們更具建設性的觀點。」

Colville 總結道：「Snowflake 處於兩個關鍵長期趨勢的最佳位置——雲端採用和數據驅動的決策。Snowflake 的估值表明，已經有些投資者意識到此點，但我們認為該公司超越預期、提高預期的能力還是被低估了。」