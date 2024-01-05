〈美股盤後〉Mobileye崩近25% 那指連五黑 創一年多來最長連跌

市場消化優於預期的勞動市場數據，科技股獲利了結情緒續濃，10 年期公債殖利率再度觸及 4.00%，美股週四 (4 日) 大多收低，年初慘淡開局延續。

蘋果持續遭華爾街看空，今年開盤迄今已連摔三日。Mobileye 警告客戶訂單數量將低於去年同期水平，其股價暴跌近 25%。

標普微跌 0.34%，延續第四個交易日頹勢，那指收黑 0.56%，連續第五個交易日下滑，錄得自 2022 年 10 月以來最長連跌紀錄。

數據方面，美國去年 12 月 ADP 就業人數為 16.4 萬人，創 2023 年 8 月來新高，同時間薪資增長則再度放緩，上週美國首次申請失業金的人數報 20.2 萬，下降幅度超過預期，處於 2023 年低點。

政經方面，聯準會週三公布的去年 12 月會議紀要表明，基準利率可能「在一段時間內」保持在限制性水平，因此交易員對美國央行 3 月降息的押注熱情一直在減弱。交易員接下來將關注週五公布的美國非農就業報告，以及歐洲通膨數據，以判斷各國央行是否有開始降息的空間。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」週四致函拜登政府，要求將上海 A 股上市公司移遠通信 (Quectel Wireless)(603236-SH) 列入禁止投資的軍工企業名單內。

33 名參議員週四敦促特斯拉和其他 12 家汽車製造商在美國汽車工人聯合會 (UAW) 組織美國汽車工廠的持續努力中保持中立。

冬季流感升溫、新冠肺炎 (COVID-19) 疫情加劇，越來越多美國醫院要求佩戴口罩並限制訪客。紐約市上週對該市 11 家公立醫院強制要求戴口罩。洛杉磯和麻薩諸塞州的一些醫院上週也下令採取類似措施。由於預計病人數會出現季節性高峰，一些醫院幾個月前恢復員工戴口罩的規定。

美股週四 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 10.15 點，或 0.03%，收 37,440.34 點。

那斯達克指數下跌 81.91 點，或 0.56%，收 14,510.3 點。

標普 500 指數下跌 16.13 點，或 0.34%，收 4,688.68 點。

費城半導體指數下跌 32.36 點，或 0.82%，收 3,908.85 點。

NYSE FANG + 指數下跌 44.00 點，或 0.52%，收 8,366.26 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑，能源板塊領跌 -1.63%)。醫療保健表現最佳 (+0.46%) (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅 Meta 收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.82%；Meta (META-US) 漲 0.77%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.63%。

道瓊成分股互有消長。Merck (MRK-US) 上漲 1.95%；安進 (AMGN-US) 漲 0.82%；美國運通 (AXP-US) 漲 0.76%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.12%；Nike (NKE-US) 下跌 1.67%。

費半成分股萎靡不振。美光 (MU-US) 漲 0.55%；AMD (AMD-US) 漲 0.51%；博通 (AVGO-US) 跌 0.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.04%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.90%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.41%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%。

台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.21%。

企業新聞

蘋果已成為華爾街最不受歡迎的大型科技股，蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.27% 至每股 181.91 美元，迄今市值已蒸發約 1,550 億美元。Piper Sandler & Co. 的 Harsh Kumar 週四下調蘋果股票評級，並表示中國疲軟的總經環境將抑制 iPhone 的需求。

太陽能產品製造商 SolarEdge (SEDG-US) 重挫 4.21% 至每股 82.80 美元。不過，SolarEdge 財務長 Ronen Faier 週四指出，公司在過去兩個季度已經觸底，隨著電價下降和通膨削減法案（IRA）的支持，美國太陽能產業將在 2024 年實現溫和成長，美歐市場的電池安裝預計也將持續成長。

Merck (MRK-US) 走升 1.95% 至每股 117.01 美元，Merck 正在尋找加入眾多公司行列，透過旗下胰高血糖素樣肽 - 1 (GLP-1) 的新型抗肥胖藥物，企圖在減肥新藥大爆發的市場中分得一杯羹。

OpenAI 計劃下週推出一家線上商店，讓人們分享該公司廣受歡迎的 ChatGPT 聊天機器人的訂製版本，此前該計劃曾被推遲。已投資 OpenAI 約 130 億美元的微軟 (MSFT-US) 收低 0.72% 至每股 367.94 美元。

自動駕駛科技公司 Mobileye(MBLY-US) 崩跌 24.55% 至每股 29.97 美元。英特爾旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 警告，客戶去除過剩庫存導致訂單減少，將衝擊今年營收。

福特 (F-US) 震盪收跌 0.26% 至每股 11.68 美元。此前這家汽車巨頭宣布計劃提高部分電動 F-150 Lightning 皮卡售價，表明該產品的需求強勁。

經濟數據

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 16.4 萬，預期 11.5 萬，修正後前值 10.1 萬

美國上週初領失業金人數報 20.2 萬，預期 21.6 萬，修正後前值 22 萬

美國上週續領失業金人數報 185.5 萬，預期 188.3 萬，修正後前值報 188.6 萬

美國去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值報 50.9，預期 51.0，前值 50.7

美國去年 12 月 Markit 服務業 PMI 終值報 51.4，預期 51.3，前值 50.8

華爾街分析

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 表示：「週四數據中沒有任何內容表明聯準會迫切需要在第一季開始降息。」

摩根士丹利 E*Trade 交易部門常務董事 Chris Larkin 指出：「如果接下來非農數據顯示出同樣的強勁勢頭，並且經濟繼續向前發展，那麼我們有理由懷疑聯準會為什麼會急於降息。」

花旗經濟學家 Veronica Clark 點評：「即使最近金融狀況有所放鬆，月度就業增長的風險仍然更多地傾向於下行而不是上行，市場可能會對疲軟數據做出更大反應。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主