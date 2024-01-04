APA將以45億美元收購二疊紀盆地產油商Callon

石油生產商 APA (APA-US) 周四 (4 日) 表示，隨著美國大型油田的交易加速，它將以 45 億美元包括債務的全股票交易收購二疊紀盆地生產商 Callon Petroleum (CPE-US)。

Callon 的資產將增加 APA 二疊紀盆地的業務規模，使其面積增加 50%。

由於其強大的基礎設施、高生產率和大量未開發儲量，二疊紀盆地已成為希望增加庫存的生產商的主要目標。

2023 年美國在該盆地的油氣併購價值達到創紀錄的超過 1000 億美元。

去年一些重磅交易包括埃克森美孚 (XOM-US) 以 600 億美元收購先鋒自然資源公司 (PXD-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 以 530 億美元收購赫斯 (HES-uS) 的協議。

根據最後收盤價，Callon 市值為 22.8 億美元。其股價在周四盤前上漲 4.4%，而 APA 的股價則是下跌 4.22%。

能源公司一直在利用股價飆升的機會進行收購，避免巨額現金支出，以免損害買家的資產負債表。

兩家公司表示，根據協議，每股 Callon 流通股將兌換 1.0425 股 APA 股票，每股 Callon 股票的隱含價值為每股 38.31 美元，較 Callon 最近收盤價溢價近 14%。

Callon 於 2009 年進入二疊紀盆地，斥資 1600 萬美元收購約 8800 英畝淨土地。

該交易預計將於 2024 年第 2 季完成，現有 APA 股東持有合併後公司約 81% 的股份，Callon 現有股東持有近 19% 的股份。

交易完成後，APA 的全球預計生產結構將由約 64% 為美國生產，36% 為國際生產。