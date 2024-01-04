又有理專挪用客戶資金逾2200萬元 金管會開罰新光銀800萬元

金管會今 (4) 日表示，新光銀行一名黃姓前理財主管挪用客戶款項及與客戶不當資金往來，影響 2 名客戶，所涉金額約 2211 萬元，顯示該行辦理存匯作業程序及理專監控、管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，金管會依照違反《銀行法》相關規定核處 800 萬元罰鍰。

銀行局副局長林志吉說明，該行黃姓前理專自 2018 年 8 月至 2022 年 12 月間，保管客戶網路銀行帳號及密碼，代為自動化通路交易，及擅自將其自身他行帳號設定為客戶網路銀行約定轉帳帳號，再透過網路銀行轉帳方式挪用客戶款項，且與客戶間有私下資金往來。

林志吉表示，黃員除了有保管客戶網路銀行帳號及密碼、盜蓋客戶印章並保管空白取款條等情事，甚至在輪調至他分行後，卻仍多次至原分行陪同未隨黃員移轉之原服務客戶辦理銀行事務，及他分行主管未確認客戶是否屬黃員於輪調前所服務客戶，即指派黃員為客戶申辦非臨櫃存匯業務之外訪行員，均顯示該行未能確實執行所定理專相關控管機制。

林志吉解釋，該理專主要從受害者乙方挪出，匯入至自身帳戶，隨後再匯到受害者甲方，違規行為時間長達 4 年 4 個月，受影響客戶數 2 人，所涉金額 (客戶存款短少金額) 約 2211 萬元，其中，乙方資金遭挪用最多達 3100 萬餘元，之後有匯回約 900 萬元，目前已跟該銀行達成和解，但受害者甲方已對行員提出告訴。

林志吉表示，2021 年 7 月 26 日所備查銀行公會訂定的「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，已就理專於交易憑證 (例如存摺) 備註欄註記投資商品等類似字句 (例如保費或基金申購)，且實際資金去向與備註欄所載內容不符的情形，列為疑似理專挪用客戶款項的態樣。不過，本案理專於自動化交易匯款時，以這些手法備註「基金配息」、「定存配息」等文字，藉以掩蓋挪用客戶款項等不當情事。

金管會表示，為遏止類似情事再度發生，將函請銀行公會提醒各銀行會員應依本身業務特性及風險，滾動式檢討強化相關內部控管機制。