〈陸港盤後〉A股三大指數止跌回升 滬指守住2,900點

中國 A 股市場三大指數周四（21 日）止跌回升，滬指守住 2,900 點，無懼美股周三收盤下跌 475 點的利空。

滬指周四收盤漲 0.57% 報 2,918.71 點，深成指漲 1.08% 報 9,257.09 點，創業板指大漲 1.65% 報 1,832.62 點。

兩市成交額合計人民幣 7,324 億元，「北向資金」淨流入 12.03 億元。

家居、紡織服裝、旅遊、房地產、工程機械等類股上揚，媒體、汽車、醫藥、券商等族群走低。

香港恒生指數周四收盤漲 0.04%，報 16,621.13 點，恒生科技指數跌 0.44%，報 3,710.22 點。

美股周三收盤，三大指數的跌幅均超過 1%。道瓊指數周三跌 1.27%，報 37,082.00 點；標普 500 指數跌 1.47%，報 4,698.35 點；那斯達克指數重挫 1.5%，報 14,777.94 點。

道瓊和那斯達克指數九連漲止步，寫下 10 月以來最大單日跌幅，標普 500 指數也出現 9 月以來最差單日表現。

熱門中概股也出現賣壓，那斯達克中國金龍指數收盤重摔 3.08%。

分析師認為，美股漲勢畫下句點的原因，可能包括以下四點：

第一、美股已接近歷史高點，遇到大量賣盤阻力，本次拋售在意料之中。

第二、「美國經濟晴雨表」聯邦快遞最新財報不如預期，給「有彈性」的消費預期破了一盆冷水。

第三、有投資者大量買入標普 500 指數看跌期權，可能加劇市場拋售。

第四、年底交易清淡，市場交易量不大，少數賣盤就能打崩市場。

紐約 InfraCap 投資組合經理人 Jay Hatfield 說：「拋售來得如此猛烈，令人瞠目結舌，但考慮到我們已經走了很遠，這是有道理的。」本周三之前，道瓊指數連續五個交易日收盤創歷史新高。