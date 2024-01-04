〈台股盤前〉美股開年接連失利 台股2失守月線後恐仍陷拉回壓力

台股 2024 年開盤就連二日跌，下跌近 400 點，失守月線支撐。美股週三 (3 日) 再度受到承壓，四大指數盡墨，其中，道瓊收跌近 300 點，那指挫跌 1.18%，法人預期，台股今日恐仍持續面臨拉回震盪壓力。

美國聯準會 (Fed) 發布「不太鴿」的會議紀錄後，未能掃除市場陰霾，加上主要指數持續遭遇獲利回吐，道瓊下跌 284.85 點或 0.76%，收 37430.19 點；那指跌 173.73 點或 1.18%，收 14,592.21 點；標普收跌 38.02 點或 0.8%；費半跌幅逾 2%。

回顧台股昨日表現，大盤下跌 294.45 點或 1.65%，收在 17559.31 點，失守月線，成交值 3034.58 億元，三大法人合計賣超 285.36 億元，其中外資賣超超過萬張的個股包括，聯電、長榮航、群創、力積電及中鋼。

市場消息方面，巴克萊銀行調降蘋果 (AAPL-US) 股票評級，目標價更示意了「賣出」，其原因是 iPhone 銷售以及 App Store、Apple Music 和 Apple TV+ 服務營收的疲軟。外資看壞 iPhone 銷售，鴻海、大立光、和碩、廣達、台積電等同度警戒。

外資瑞銀證券開出 2024 新年第一槍，由於台積電首季較低的產能利用率、匯率變化、及遞增的折舊，使得首季美元計價營收估將季減 7%，將台積電目標價由 760 元降至 750 元、維持「買進」評等。

DRAM 大廠南亞科公布 2023 年 12 月份自結合併營收為 31.62 億元，月增 10.0%，為睽違 15 個月後，重新站上 30 億元大關，寫下 16 個月新高，年增 31.7%，為連二個月營收呈現雙增；但累計 2023 年全年合併營收 298.92 億元，年減仍達 47.5%。