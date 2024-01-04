去年漲多的股票今年可追嗎？看這篇就知道！

一、盤勢焦點 – 多方看月線支撐力道

台股收盤下跌 1.65% 收在 17559.31，櫃買指數下跌 0.93% 收在 231.05，皆跌破 5 日線和月線，下方剩下中長天期的季線、半年線、年線，目前看上升的月線是否能提供支撐力道。

亞幣以新加坡幣升值 1.84% 最為強勢，新台幣則小貶 0.09%，人民幣貶值 1.98%，韓元貶值 2.73%，日圓貶值 6.57%。

美股四大指數以道瓊指數位階最高 (昨晚還創高)，那斯達克和費城半導體指數回測月線支撐，標普 500 指數跌破十日線，屬於多頭回檔格局。

去年 11、12 月的股債齊漲讓整體市場氣氛轉向貪婪，目前迎來第一波回檔。

外資在台指期貨的未平倉口數來到 24000 口空單，上次超過這水平已是 2022/2/9，當時指數在 18100 以上，本波月線若跌破站不上，投資人要留意風險控管。

二、2023 年盤勢回顧 – 2023 統計數據

2023 年真的是出乎大家意料之外的多頭年，延伸閱讀：2023 年末回顧來啦！加權指數創 19 個月高！2023 最熱門 TOP 10 選股策略都在這！

2023 年已經過去，在農曆春節前也只剩 23 個交易日，趁現在好好回顧一下 2023 年的行情和歷年封關日 (2024/2/5) 的行情吧！

(封關日是什麼？封關日該抱股過年嗎？封關日歷年統計數據和常勝軍都在這！)

2023/12/29 收盤股價比 2022/12/30 高的上漲公司達 1424 家，佔比達 78.11%；下跌家數達 349 家，佔比達 19.14%。

其中跌幅超過 20% 的有 63 家，佔比 3.5%；漲幅超過 20% 的高達 897 家，佔比 49.2%。

其中跌幅超過 30% 的有 28 家，佔比 1.5%；漲幅超過 30% 的高達 704 家，佔比 38.6%。

台股：加權指數上漲 26.55%，櫃買指數上漲 30.16%。

美股道瓊指數上漲 13.7%，那斯達克上漲 44%，費城半導體指數上漲 66%，標普 500 指數也上漲 24.2%。

陸港股：上証指數下跌 3.7%，恆生指數下跌 13.82%。

三、2023 年 5 大排行榜 – 大戶投 APP 看更多選股

1. 熱門股漲幅排行榜：

透過篩選成交金額超過 5000 萬元的股票中，去年上漲超過兩倍的股票竟然有 29 檔！

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