開年華爾街忙調評 2024年無線產業格局有利Verizon

華爾街開年繁忙，上調和下調股票的報告如潮水般湧來，影響許多股票 2024 年初走勢，其中最著名的包括蘋果 (AAPL-US) 和莫德納 (MRNA-US) 等，而電信公司 Verizon (VZ-US) 似乎也收到華爾街的新年大禮。

KeyBanc 資本市場周二將 Verizon 股票評級自「等同產業權重」調升至「加碼」，目標價 45 美元，隱含漲幅約 16%。KeyBanc 認為， 2024 年的無線產業格局有利該公司。

今年迄今該觀點似乎正確。Verizon 股價去年下跌 4%，跨入 2024 年甫第二個交易日就幾乎收復去年所有跌幅。

2024 開年大主題似乎是「命運轉變」，蘋果和莫德納就是兩個明顯的例子。莫德納是 2023 年 S&P 500 指數中表現最差的成分股，但在獲得 Oppenheimer 調升評級後，開年交易首日就飆漲 13%。反觀去年大漲近 50% 的蘋果，在遭巴克萊自「等權重」降評至「減持」後，開年首日股價重挫 3.6%，摔落至 7 周低點。

至於同樣迎接「命運轉變」的 Verizon，KeyBanc 分析師預計今年將是該公司近年史上最棒的一年。分析師 Brandon Nispel 預期，2024 年該公司 EBITDA 將上升至 2% 以上，與去年持平，為 2018 年以來第二快的成長率。

分析師也指出，Verizon 當前股價處於歷史低位，遠期企業價值倍數（EV/EBITDA）為 6.25 倍，低於其 3 年平均倍數 (6.9 倍)。

分析師也預計，其後付費電話用戶成長將持續高於產業平均水準，資本支出也會下降。該產業競爭強度不大也是分析師調升評級的另一個原因。

「無線電信商似乎滿意自己的表現，沒有人想破壞現狀。」他們補充，這令他們想增加對無線電信股的曝險。

T-Mobile 美國 (TMUS-US) 股價周三也上漲，盤中刷新 52 周高點，但最終以 0.1% 微幅作收，達每股 162.08 美元。