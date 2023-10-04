莫德納新冠與流感綜合疫苗早期試驗成功

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周三 (4 日) 表示，在一項早期研究中，與單獨注射病毒疫苗相比，針對新冠病毒和流感的組合疫苗產生強烈的免疫反應。

莫德納股價在周三盤前交易上漲近 2%。

莫德納表示，該組合產生的抗體與目前上市的流感疫苗相似或更強，並且與先前針對新冠病毒的獨立新冠疫苗加強劑相似。

該公司表示，與葛蘭素史克 (GSK-US) 和賽諾菲廣泛使用的流感疫苗相比，這種名為 mRNA-1083 的疫苗似乎對老年人的所有 4 種 A 型和 B 型流感疫苗均有效。

該公司也表示，該組合被認為是安全且副作用小，且不良副作用的發生率與研究期間接受其 COVID-19 疫苗的人所經歷的情況相似。

莫德納表示，將在今年稍後開始對該組合疫苗進行後期試驗。

最新數據是根據一項約 1000 人參與的大型研究中的兩個部分，其中一項針對 50 至 64 歲的成年人，與葛蘭素史克的 Fluarix 對照；另一項針對 65 至 79 歲的人群，對照組是賽諾菲的 Fluzone HD。Fluzone 是適用老年人的高劑量疫苗。

今年 9 月，莫德納宣布其獨立流感疫苗在後期試驗中，對所有 4 種 A 型和 B 型流感病毒株產生了比現有流感疫苗更強的免疫反應。

該公司同日表示，正在縮減新冠疫苗的生產規模，以適應疫情後較低的需求，以更快實現 75-80% 毛利率成長目標。