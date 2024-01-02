國民ETF 0056首季估配息0.66元 想賺紅包最晚這天要買進

有國民 ETF 之稱的元大高股息 (0056-TW) 目前擁有近百萬名股東，2024 年第一季配息公告出爐，預計每受益權單位將配發 0.66 元，將在第二階段 1 月 15 日公告確定配息金額，1 月 17 日除息，想參與配息的投資人，最晚要在 1 月 16 日前買進並持有，配息發放日則在 2 月 21 日。

元大投信指出，0056 於 2023 年含息總報酬 58.0%，為 2009 年以來表現最佳年度；各次季配息平均年化配息率 6.2%，全年合計配息 2.2 元歷年新高，平均僅 13 個交易日即完成填息，連續填息年數進入第 13 年，續創高股息 ETF 新紀錄。

依元大投信官網揭露至 2023 年 12 月底，0056 淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至 7.62 元，較 2023 年 9 月底收益分配評價時的 4.09 元大幅增加，且增加金額中的 63% 於 12 月成分股調整時，為基金已實現資本利得，可作為配息來源，加上帳上既有包含股息收入的 4.9 元可分配收益，合計可分配收益逾 7.5 元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

0056 是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息 ETF，此策略實際運作超過 15 年，相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股，將有助於未來持續累積並實現資本利得之機會。

統計 0056 追蹤的臺灣高股息指數自 2007 年發布以來，四次景氣觸底向上階段含息報酬介於 15.4% 至 90.3%。國發會最新公布的景氣對策信號分數以 2023 年 2 月為最低點，2023 年 11 月重返黃藍燈，同期間臺灣高股息指數含息報酬 42.6%，為歷史次高，而目前僅回黃藍燈，仍在復甦階段，持續為景氣相對低點布局機會。

至 2023 年底，國內共有 19 檔季配台股 ETF，總投資人數 358 萬，佔全體台股 ETF 近 6 成；總規模 7656 億元，佔全體台股 ETF 逾半，無論從人數或資金層面，均呈現台股 ETF 季配領息成為趨勢。