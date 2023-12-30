台股ETF 2023年揚眉「兔」氣 績效榜Top10高股息最拉風

台股 2023 年封關，終場收在 17945.7 點，雖未攻克萬八大關，但全年指數漲幅達 26.83%，含息報酬上漲也有 31.48%，國內 48 檔台股原型 ETF 績效表現更加精彩，觀察漲幅最高前十強中，高股息 ETF 進榜 5 檔最多，半導體 ETF 也有 3 檔擠進，2023 年被動投資大行其道，高股息相關商品如雨後春筍般冒出，而月配息更創造話題及炒熱人氣。

根據投信投顧公會截至 2023 年 11 月底統計，2023 年台股 ETF 成為投資主流，國內投信共發行 48 檔台股原型 ETF，整體規模大增約 67%，明顯超越台股基金成長 42%，績效方面，含息報酬最高為富邦臺灣中小 ETF (00733-TW)，全年高達 72.62%。

凱基優選高股息 30(00915-TW) 含息報酬 60.92% 位居第二名，中信關鍵半導體 (00891-TW) 則以 59.13% 列第三，第四至六名依序為大華優利高填息 (00918-TW)、元大高股息 (0056-TW) 及新光臺灣半導體 30(00904-TW)，全年含息報酬率皆上漲超過 54% 以上。

第七至十名分別為元大中型 100(0051-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 2023 年含息報酬率均有 4 成以上，完勝加權股價指數 的 31.48%。

Open AI 掀起全球生成式 AI 風潮，輝達創辦人黃仁勳來台旋風，掀起全台半導體熱潮，半導體 ETF 投資也跟著加溫。新光投信投資長吳文同指出，2024 年全球各式各樣 AI 新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，台股在 AI 創新推動力及景氣復甦回升力驅動下，有機會帶領加權股價指數挑戰萬九。

新光投信量化投資部協理袁永騰也強調，2024 年台灣 AI 股基本面暢旺，股價有望飛龍在天，半導體股基本面嗅轉機，2024 年正要走大運、在美股科技七雄大舉擴充資本支出、股價不斷向上翻揚之際，幕後功臣少不了台灣半導體供應鏈在背後撐腰，特別是台積電、聯發科兩家，將是 2024 年重掌台股多頭氣勢的反彈急先鋒，建議一般投資人可以選擇「高含積量」與「高含科量」的半導體 ETF，掌握 2024 年半導體反彈的新牛勢。

新光投信強調，台股 ETF 投資人習慣選擇高股息 ETF，隨著半導體 ETF 在 2023 年績效表現亮眼，平均填息天數又較短，展現絕佳的高填息表現，展望 2024 年台股邁向多頭年，投資人如果將台股資產配置，由過去單一類型，轉向由高股息 ETF、半導體 ETF 進行混搭，根據歷史績效回測顯示，混搭後整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。