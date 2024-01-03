三大法人賣超台股285億元 聯電、中鋼及群創成外資提款機

台股在 2024 年開紅盤以來出現漲多拉回壓力，今 (3) 日大盤下跌 294.45 點或 1.65%，收在 17559.31 點，失守月線，市場成交值 3034.58 億元，三大法人合計賣超 285.36 億元，其中外資賣超超過萬張的個股包括，聯電、長榮航、群創、力積電及中鋼。

1 月 3 日集中市場外資賣超 228.06 億元，投信買超 33.63 億元，自營商賣超 90.93 億元。 但值得注意的是外資 3 日在期貨市場交易淨額空單口數高達 5331 口，未平倉合約口數達空單 2 萬 4035 口。

1 月 3 日集中市場外資買超較多的個股爲，永豐金、中信金、智原、華通、力成、一詮、華碩、華邦電、大聯大、亞力；1 月 3 日集中市場外資賣超較多的個股爲，聯電 (2303-TW)、長榮航 (2618-TW)、群創 (2409-TW)、力積電 (6770-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰金、工信、元大金、華航、台積電。

1 月 3 日集中市場投信買超較多的個股爲，長榮、長榮航、中信金、旺宏、聯強、日月光投控、瑞儀、聯電、正新、和碩；1 月 3 日集中市場投信賣超較多的個股爲，永豐金、亞泥、全新、南亞科、仁寶、力積電、技嘉、立積、欣興、金像電。

1 月 3 日集中市場自營商買超較多的個股爲，精英、陽明、宏碁、長榮、永豐金、元大金、遠東新、聯電、亞泥、大聯大；1 月 3 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華邦電、中工、華航、仁寶、長榮航、南亞科、新光金、建準、廣達。

對於整體盤勢而言，大型股的高流動性成為外資的提款機，國泰證期質問處協理簡伯儀指出，由於今天技術線型一根長黑 K 棒摜破月線，在均線未收復短期均線前，恐怕整理時間將會拉長，而外資也因中美科技及貿易衝突的發生，恐怕有更不可知的變數出現，也因此出脫台股，大型股也成提款機。