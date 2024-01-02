台股失守17900點 三大法人賣超31億 外資、投信狂買長榮航14萬張

2024 年首個交易日，在電子權值股熄火下，台股大盤指數今 (2) 日走跌，終場下跌 77.05 點，收 17853.76 點，失守 17900 點。三大法人合計賣超 31.19 億元，不過外資與投信今日青睞長榮航，聯手加碼 14 萬張。

觀察三大法人籌碼動向，外資與投信同站買方，外資買超 10.47 億元，投信則買超 2.81 億元，自營商則賣超 44.48 億元，三大法人合計賣超 31.19 億元。

外資今日偏愛航空雙雄，除買超長榮航 12.9 萬張外，加碼華航 4.1 萬張。另外，外資也買超宏碁 1.9 萬張，一詮 1 萬張，永豐金 8552 張，台積電 7831 張，友達 7013 張，群創、中工逾 6000 張，玉山金 5892 張。

外資賣超方面，賣超第一名為緯創，遭調節 4.7 萬張，賣超陽明 1.3 萬張，英業達 1 萬張，工信 9521 張，華邦電、廣達、中信金也同遭倒貨超過 8000 張。

投信今日則最青睞中信金，買超 2.4 萬張，長榮航同樣受青睞，買超 1.1 萬張。另外，也加碼仁寶 1 萬張，東元、成霖、正新、長榮、鴻海、台玻與瑞儀，都擠進外資買超前 10 名。

至於投信賣超部分，永豐金遭調節 1.4 萬張位居第一名，接著力積電遭減碼 1.3 萬張。賣超萬海 8593 張，緯創 4304 張，華通 3124 張，力成、臺企銀、佳世達、亞尼以及旺宏都遭倒貨超過 2000 張。