〈台股盤後〉電子股權值大停電 大盤長黑摜破月線收跌294點

台股在 2024 年開紅盤以來出現漲多拉回壓力，大盤指數連續兩交易日的大跌，加上台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股遭追殺，更造成電子族群失寵，終場大盤下跌 294.45 點或 1.65%，收在 17559.31 點，失守月線，市場成交值 3034.58 億元，市場專家指出，市場賣壓並未破壞多方控盤力道，台股仍將震盪向前。

台積電今天下跌 15 元或 2.53%，收盤報 578 元，成交量爲 3.7 萬張，而明 (4) 除息的聯發科收盤下跌 28 元 2.85%，收盤價報 953 元，大立光 (308-TW) 收盤下跌 100 元 3.59%，收盤報 2685 元。而今天的台股大盤主流族群在遊戲、航運、防疫等個股，但未能撐起大盤指數。

台股集中市場大盤今日開在 17829.28 點，也爲盤中最高點，最低 17518.89 點，終場大盤下跌 294.45 點或 1.65%，收在 17559.31 點，失守月線，市場成交值 3034.58 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股雖然在今天跌破月線，研判大盤將持續走多，並且類股輪動快速，大盤將可能隨時出現反彈，大跌也有利於洗淨浮動的籌碼。今年看好包括 AI、及 AI PC、IC 設計類股將成為台股的主流。

今天集中市場大盤權值股下跌，收盤鴻海 (2317-TW) 股價下跌 0.5 元或 0.48%，收盤價報 104.5 元。

同時，高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 今天股價都收黑。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤都上揚，但航空類股的長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 股價聯袂下挫。