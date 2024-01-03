美而快將重砸近3.5億元打造千坪大店 落腳高雄亞灣區

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 今 (3) 日公告，與中石化 (1314-TW) 完成高雄亞洲新灣區約 2931.94 坪土地租賃契約簽署，未來預計投入 3.46 億元打造上千坪的獨立大店，不僅是首度以實體店拓展南部市場，也將成為美而快全台最大旗艦店。

美而快自 2022 年起進軍實體通路，此次預計在高雄開出的千坪大店，主打融合休閒、娛樂、購物和飲食等生活風格的複合商業空間，規劃引進旗下 PAZZO、MEIER.Q 等知名女裝電商品牌。

美而快是國內本土最大的女裝服飾電商業者，經營服飾電商逾 14 年，旗下品牌涵蓋 PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、MOUGGAN、Miyuki、YuYu Active、WEAR to EAT、Chenn Chenn 等，合計會員數超過 280 萬人。

美而快目前以平均一季開一家店的速度發展中，預計至明年底至少達 8 家規模，未來的高雄亞洲新灣區旗艦店，更將是旗下最大實體旗艦店。

美而快看好，亞洲新灣區未來將有大量科技業者進駐，因而積極爭取到中石化土地的租賃權，而強化線上線下流量整合的 OMO 商業模式，是未來二年的核心發展策略。

美而快進一步指出， PAZZO 形象概念店開幕以來單月業績平均可達近千萬元，實體店回購率超過 30%、實體店延伸至線上消費的比例更突破 70%，接下來有台北市信義區 ATT4FUN 門市 1 月開幕，樂觀看挹注新成長動能。