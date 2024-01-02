〈台股盤後〉2024紅盤日權值股熄火 指數跌77點 航運、重電股逆揚

台股今 (2) 日迎來 2024 年首個交易日，開高衝上 17956 點後翻黑，跌破 17800 點，最低殺到 17784 點，挑戰萬八再度失利。在電子權值股熄火，靠航運、重電族群撐盤下，台股終場跌 77.05 點，收 17853.76 點，成交量 2949.86 億元。

觀察權值股走勢，今天普遍熄火，台積電 (2330-TW) 收平盤，聯發科 (2454-TW) 重挫 34 元，跌破千元關卡，收 981 元，跌幅達 3.34%，廣達 (2382-TW) 重跌 10.5 元，跌幅 4.68%，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 皆跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.48%。

千金股今日同樣走弱，除股王世芯 - KY(3661-TW) 逆勢走升 5.19% 外，聯發科跌破千元大關，亞德客 - KY(1590-TW) 盤中也一度跌至 993 元，最終小跌 0.99%，收 1000 元，守住千元關卡。

紅海危機再度升溫，推升航運族群逆勢走揚，長榮 (2603-TW) 漲 5.23%，陽明 (2609-TW) 漲 3.31%，不過唯獨萬海 (2615-TW) 開高走低，小跌 0.55% 作收。

另外，農曆春節將至，旅遊旺季到來，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 以及華航 (2610-TW) 今日表現亮眼，長榮航漲 6.52%，華航則漲 3.23%。

受惠選舉行情以及政策利多，重電族群紛紛強勢表態，一甩封關日收黑陰霾，「重電之王」華城 (1519-TW) 領軍，漲幅 4.59%，亞力 (1514-TW) 漲 3.46%，中興電 (1513-TW) 漲 2.15%，士電 (1503-TW) 則小漲 0.42%。