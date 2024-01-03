〈台股盤前〉美科技股重挫 短線難脫整理格局 持續回測支撐

台股周二開紅盤挑戰萬八失利，更失守 17900 點及 5 日線，加上美股科技股重挫，法人認為，台股短線恐持續回測及 10 日線支撐，不過，外資買盤慣例回籠至 1 月，仍有助台股維持向上趨勢。

美股四大指數周二僅道瓊上漲，科技股普遍走弱，道瓊漲 25.5 點或 0.07%，那指跌 245.41 點或 1.63%、費半跌 152.44 點或 3.65%，標普 500 指數下跌 27 點，或 0.57%。

台股 ADR 全數收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

台股昨日在電子權值股熄火下，盤中一度大跌逾百點，終場則下跌 77.05 點，收 17853.76 點，成交量 2949.86 億元。三大法人賣超 31.19 億元，外資買超 10.47 億元；自營商賣超 44.48 億元；投信買超 2.81 億元。

市場消息方面，外媒報導，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 宣布，由於船隻遇襲，因此將再次停止其船隻通過重要的貿易走廊紅海，市場認為，由於運輸時間的增加，運費恐將上漲。