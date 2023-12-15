息收族注意！00921今年壓軸配息 12/20最後買進日

近期美債殖利率下跌與地緣政治風險降低，外資積極回流台股，在資金行情帶動下，各類股普遍皆有表現。國內首檔集合各產業龍頭的兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 基金 (00921-TW) 今 (15) 日公告每單位配息金額為新台幣 0.20 元，單次配息率 1.1%，年化配息率 4.4%，預計 12 月 21 日除息，最後買進日為 12 月 20 日，息收族可把握除息機會。

00921 從今年成立以來 6 月配發的金額 0.37 元、9 月的金額 0.4 元及 12 月的金額 0.2 元，累計配息金額為 0.97 元，前 2 次除息都已順利完成填息，以市值型 ETF 來說，能在今年台股多變的行情下完成填息實屬不易。00921 遇到今年台股上沖又下洗修正階段，仍有表現較佳的產業，配置各產業的龍頭股，表現更勝整體產業，是配息後快速填息的主要原因。

今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及週邊設備業 86.8%、資訊服務業 50.3%、電子通路業 47.7%、電機機械業 40.7%、電子零組件業 39.3%，均優於台股加權股價指數的 27.7%，最主要是在下半年權值股進入整理，台股產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在。

兆豐龍頭等權重 ETF 研究團隊表示，00921 在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。

統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為 31.8%，相對於台股加權股價指數 27.6% 及臺灣 50 指數 25.3%，發揮產業龍頭股的投資價值，若將指數時間拉長，龍頭股亦有較佳發揮，2017 至 2023 年特選臺灣產業龍頭存股等權重指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率，讓投資人獲取股息外，也有機會創造資本利得。00921 投資台股龍頭產業，定期調回等權重比例，提供更具投資效率的資產配置。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意 ETF 公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股 ETF 時不妨將上述條件納入評估依據。