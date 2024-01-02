12月我製造業PMI連10月緊縮 未來半年展望連2升

中華經濟研究院今 (2) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為連續第 10 個月緊縮，惟緊縮速度與 11 月相比維持不變，指數停留在 46.8%，而未來六個月展望指數連 2 個月上揚，顯示終端需求有回補，中經院認為，部分製造業將迎向溫和成長一年。

中經院指出，12 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產、人力僱用呈緊縮 (低於 50.0%)，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨持續緊縮 (低於 50.0%)。

其中，新增訂單指數回跌 2.1 個百分點至 46.5%；生產指數續跌 0.9 個百分點至 47.3%，連 3 月緊縮。

而來六個月展望指數，已連 20 個月緊縮，惟指數續揚 2.9 個百分點至 45.4%。

六大產業中，12 月有四大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (42.8%)、電力暨機械設備產業 (43.9%)、交通工具產業 (49.4%) 和基礎原物料產業 (49.8%)，不過，食品暨紡織產業 (57.2%) 和化學暨生技醫療產業 (51.7%) 則回報 PMI 為擴張。

對於未來半年，六大產業中，僅交通工具產業 (55.6%) 和基礎原物料產業 (55.0%) 呈現擴張，四大產業仍看緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (40.0%)、電力暨機械設備產業 (44.7%)、食品暨紡織產業 (48.0%) 與化學暨生技醫療產業 (48.6%)。