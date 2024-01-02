鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至21.65元，預估目標價為600元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.03元下修至21.65元，其中最高估值25.96元，最低估值18.45元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 25.96(26.53) 30.26
最低值 18.45(18.45) 21.25
平均值 21.81(22.28) 25.74
中位數 21.65(22.03) 25.59

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 116,570,000 131,191,660
最低值 93,456,000 102,220,000
平均值 101,703,130 117,956,320
中位數 99,669,000 118,245,940

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.64 8.44 9.07 8.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 77,205,223 59,598,681 54,462,872 55,401,047

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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