鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至21.65元，預估目標價為600元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.03元下修至21.65元，其中最高估值25.96元，最低估值18.45元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|25.96(26.53)
|30.26
|最低值
|18.45(18.45)
|21.25
|平均值
|21.81(22.28)
|25.74
|中位數
|21.65(22.03)
|25.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|116,570,000
|131,191,660
|最低值
|93,456,000
|102,220,000
|平均值
|101,703,130
|117,956,320
|中位數
|99,669,000
|118,245,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.64
|8.44
|9.07
|8.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
|55,401,047
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。