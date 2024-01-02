鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為65元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元下修至2.27元，其中最高估值4.3元，最低估值1.02元，預估目標價為65元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|4.3(4.3)
|4.88
|最低值
|1.02(1.02)
|1.5
|平均值
|2.38(2.42)
|2.94
|中位數
|2.27(2.36)
|2.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|383,893,000
|370,801,000
|最低值
|282,435,830
|342,667,180
|平均值
|341,633,140
|358,680,020
|中位數
|354,987,000
|360,625,960
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。