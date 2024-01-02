鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為65元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元下修至2.27元，其中最高估值4.3元，最低估值1.02元，預估目標價為65元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 4.3(4.3) 4.88
最低值 1.02(1.02) 1.5
平均值 2.38(2.42) 2.94
中位數 2.27(2.36) 2.69

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 383,893,000 370,801,000
最低值 282,435,830 342,667,180
平均值 341,633,140 358,680,020
中位數 354,987,000 360,625,960

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.26 6.56 3.34 4.89
營業收入
(單位：新台幣千元)		 379,896,563 365,812,098 253,294,668 315,499,063

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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