〈焦點股〉欣興轉投資同泰3.3萬張現增股今上市買賣 股價跌8.5%

由欣興 (3037-TW) 及台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW)，在 11 月 3 日起脫離全額交割股並恢復爲一般交易，同泰進行籌資發行 3 萬張現增股完成 3.3 億元籌資，現增股在今 (2) 日上市買賣，早盤賣壓湧出，同泰股價重跌逾 8.5%，最低價達 13.4 元。

同泰電子現增股以每股 11 元溢價發行。

而同泰電子在今年已完成減資近 57%，以彌補虧損，減資後股本爲 6.72 億元， 完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構，同泰擬發行 3 萬張現增股進行市場，現增股以每股 11 元溢價發行，總募集金額 3.3 億元。依同泰的現增案繳款排程來看，此一現金增資案，在 2023 年 12 月底前全部募集完成，現增股在今日上市買賣

同泰 2023 年第三季營收 4.26 億元，毛利率 3.19%，季減 0.48 個百分點，較去年同期轉正，稅後虧損 3899 萬元，每股虧損 0.58 元。同泰前三季營收 11.64 億元，毛利率爲 - 0.2%，表現遜於去年同期的 4.4% ，前三季稅後虧損 1.61 億元，每股虧損 2.39 元。

軟板業界人士指出，包括嘉聯益 (6153-TW) 及同泰電子預計自市場募集超過 10 億元資金，兩廠在今年前三季均落入虧損，主要因軟板產業早在 2022 年第三季起遭遇去庫存的影響造成營運下滑，時間早於一般 PCB 廠，同時，預估軟板的需求復甦可望較一般 PCB 廠提前，也使今年來包括嘉聯益及同泰電子積極以資產減損、減增資來強化財務結構，並以較強健的體質迎接訂單的回溫。

而嘉聯益現增案已進入繳款期同時，由於華科事業群的瀚宇博 (5469-TW) 對嘉聯益持股高達 23.96%，預料現金增資案將在 2024 年 1 月底順利完成募集。