擺脫全額交割 欣興旗下同泰11/3起恢復交易

欣興 (3037-TW) 轉投資軟板廠同泰電子 (3321-TW) 因最近二期公告申報的財務報告淨值均逾 3 億元，每股淨值並達 5 元以上，己獲交易所公告將自 11 月 3 日起，其上市有價證券恢復交易方法。

同泰之前因 2022 年申報財報顯示淨值已低於所列示股本二分之一（即每股低於 5 元），經公告自今 (2023）年 3 月 2 日起，其上市有價證券列為變更交易方法)

證交所公告，同泰最近二期公告申報的財報淨值均逾 3 億元並達所列示股本二分之一以上，原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事。將自 11 月 3 日起，其上市有價證券恢復交易方法。

同泰擬發行 3 萬張現增股，進行市場籌資，已獲金管會申報生效。同泰電子擬發行 3 萬張現增股，暫訂以每股 12 元發行，現增案由富邦證券主辦。

同泰 2023 年第三季營收 4.26 億元，毛利率 3.19%，季減 0.48 個百分點，較去年同期轉正，稅後虧損 3899 萬元，每股虧損 0.58 元。同泰前三季營收 11.64 億元，毛利率爲 - 0.2%，表現遜於去年同期的 4.4% ，前三季稅後虧損 1.61 億元，每股虧損 2.39 元。

同泰先前已減資近 57%，以彌補虧損，減資後股本爲 6.72 億元， 完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構。