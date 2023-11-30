外資對欣興營運看好不變 維持「買進」評等與230元目標價

ABF 產業的發展待 2024 年的高效能電腦、伺服器等高階的應用提升，美系外資在最新出爐的報告中，對欣興 (3037-TW) 的看好態度不變、但相對於南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 的立場則有所轉變，並且下修南電及景碩明後年獲利預估。

最新外資報告重申對欣興「買進」評等，並且目標價維持 230 元，不過卻調降南電及景碩評等，都由「買進」調降至「中立」。目標價也下修。

美系外資報告指出，對於高階 ABF 基板行業前景保持樂觀，不過由於該市場的庫存消化正待進一步推進，對 2024 年中低端市場需求變得更加中性看法。由於更多客戶將重點轉向 AI 伺服器、伺服器及 800G 交換器等高階應用；因此，考慮到高端供應商在未來一年表現將更加強勁，美系外資對於台灣 ABF 品牌的選擇更加嚴格，並且更青睞高階 ABF 的 IC 載板供應商。

美系外資重申欣興「買進」評等，目標價維持 230 元，考量欣興是台灣主要高階基板供應商，積極擴大高階產業市場，同時。基於對整體 ABF 基板市場的看法更具選擇性，對南電及景碩的採取偏向保守的態度。

由於市場消費、企業資本支出意願仍待提振，欣興目前對景氣看法仍保守，欣興第三季營收 265.46 億元，每股純益 1.7 元，並認為第四季將持平第三季水準。

欣興前三季營收爲 783.47 億元，毛利率 20.16%，年減 10.15 個百分點；稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。欣興董事長曾子章更認為，整體產業到明年 6-7 月才可望開始好轉。