〈焦點股〉選舉行情、政策利多加持 華城電力十足領漲重電族群

台股 2024 年開紅盤在指數萬八前受阻，指數開高後翻黑回落，一度重挫百點，但「重電之王」華城 (1519-TW) 則受惠於選舉行情以及政策利多，今 (2) 日開低走高，股價最高來到 346.5 元，上漲超過半根停板，帶動重電族群紛紛開紅盤表態，一甩封關日收黑陰霾，新年再出發。

華城上周五 (29) 封關日，爆量重挫，賣單殺出，甚至一度觸及 317 元，不過華城仍為 2023 年台股上市公司最飆股，全年漲 5.77 倍。華城今日在大盤指數走弱下，逆勢上揚，盤中最高來到 346.5 元，漲幅超過 5%。

2024 年總統大選將至，能源政策仍是市場關注焦點，法人認為，綠能為未來新政府重點發展產業，推升相關概念股。台電 10 年強韌電網計畫，預算達 5600 億元，設備汰舊換新，法人預估對重電族群有利。

台電強韌電網持續釋單，除了華城，包括士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW) 今日聯手反彈。此外，大同 (2371-TW)、樂事綠能 (1529-TW)、東元 (1504-TW) 也帶動線纜族群表現，華電 (1603-TW)、宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、合機 (1618-TW) 紛紛跟進走高表態。

華城受惠台電強韌電網計畫，加上外銷事業看俏，以及綠能需求。其中，美國推出 2.3 兆的基建計畫以及削減通膨法案，大舉補貼綠能投資，變壓器需求增溫、供不應求，法人看好華城毛利率成長至 40%。

華城指出，今年及明年訂單已接滿，訂單能見度也看到 2026 年，且在外銷事業挹注之下，未來兩年營收有望雙位數成長，外銷事業營收占比也可望達 4 成。