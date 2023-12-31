2023台股主動基金績效王翻倍賺 境外股債基金前九強報酬逾5成

台股 2023 年繳出亮眼的漲勢，在亞股中居前段班，在資金行情加持下，主動式基金也大有斬獲，觀察績效排行榜前十名，全數都有 8 成以上，其中 1 檔更是直接翻倍賺，即為日盛新台商基金高達 101.67%，日盛投信直接霸榜前五名，堪稱 2023 年度台股主動基金大贏家，路博邁及野村各有 2 檔進榜；至於 2023 年境外股債基金，則以資訊科技、美股基金雄霸績效排行榜，前九強均超過 5 成，大幅優於 MSCI 世界指數的 21.51%。

根據投信投顧公會統計，台股主動型基金 2023 年截至 11 月底以來，規模增加 1425.38 億元，達 4821.77 億元，增幅 41.97%，為主動式基金中規模增加最多的類別，市場主力為股票型基金。

觀察 2023 年度台股主動基金績效排行榜，日盛 MIT 主流基金也以 93.99% 繳出亮眼成績，日盛上選基金 N、日盛上選基金 A 報酬率均有 89%，另外，日盛台灣永續成長股息基金績效 87.27% 緊追在後，日盛投信總計 5 檔上榜。

安聯投信台股團隊分析，過去一年全球市場籠罩在升息壓力中，但 11 月情況說明情勢開始轉向，升息壓力已經消除，在利率有望維持高檔，以及在聯準會政策下一步轉折明朗之前，市場有望在觀望中持續推進，加上短單效應續發酵，有利延續元月效應。

根據歷史經驗，相較其他國家，台股往年在 11 月 - 3 月通常是最容易上漲的季節，主要反映集團作帳、跟作夢行情的季節性效應。基本面受惠製造業將結束過去長達一年的庫存調整，亦有望迎來一波庫存回補。

日盛投信台股投資研究團隊分析，2024 年美國經濟衰退風險降低下，預期將進入降息循環，中長期資本市場表現並不看淡，建議投資人可採分批布局或是定時定額策略，布局主動式台股基金參與上漲行情。

製表：鉅亨網記者陳于晴

至於境外股債基金方面，盤點國內銷售的 979 檔 2023 年績效表現，前十強以資訊科技股票、美國股票兩大類型突圍勝出，其中，JPM 美國科技以績效 64.52% 登上冠軍，普徠仕全球科技股票基金 60.33% 居次，前九強績效全數超過五成。

境外股債基金績效榜第三至五名均為資訊科技股票類型，分別為新加坡大華全球科技基金 56.54%、安聯網路資安趨勢基金 52.8%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金 52.62%。

第六至十名則為 PGIM Jennison 美國成長基金 52.43%、貝萊德美國增長型基金 52.03%、百達 - 機器人科技 51.64%、百達 - 數位科技 50.39%，宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 49.84%。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年第四季美股企業獲利各產業落差不小，以通訊 42.3% 最佳，其次是非核心消費的 31.6%，不過進入明年之後，預期各產業全年度的獲利年增率都將呈現正報酬，其中以健康醫療的 18.4% 表現最為出色，金融 17.2% 次之，另外包括房地產、通訊、科技、必需消費等年增率都將維持雙位數，有利於美股續揚。

另外，AI 浪潮所帶動各行業的質變，彭子芸分析，過往 AI 運用大多侷限在人臉辨識、語音助理，以及特定場合運用，隨著 ChatGPT 問世，生成式 AI 應用場景更為多元，也加速滲透至各行各業，特別對醫療、科技、消費等產業可說是如虎添翼。