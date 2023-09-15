南非調查嬌生收取過高結核病藥物價格

南非反壟斷監管機構周五 (15 日) 表示，美國製藥公司嬌生公司 (JNJ-US) 因涉嫌對關鍵結核病藥物收取「過高」價格而在南非接受調查。

南非競爭委員會表示，嬌生公司位於比利時的子公司楊森製藥公司也正在接受調查。

該負責監管商業行為的委員會表示，本周啟動調查的依據是，這些公司「可能對以 Sirturo 品牌銷售的結核病藥物 bedaquiline 進行了排他性作法和過高定價」。

競爭委員會拒絕透露更多調查細節，但南非的健康倡導團體表示，該國 bedaquiline 的價格是其他中低收入國家的兩倍多。

bedaquiline 於 2012 年獲得批准用於治療耐藥結核病。南非迫切需要這種藥物，因為這種傳染病是南非的首要死因，至 2021 年已導致 5 萬多人死亡。南非有超過 700 萬愛滋病毒感染者，比世界上任何其他國家都多。世界衛生組織 (WHO) 表示，愛滋病毒和愛滋病患者死亡的近三分之一是由結核病造成的。

WHO 表示，2021 年全球結核病病例數年來首次增加。

嬌生公司之前曾面臨降低 bedaquiline 價格的要求，並於上個月表示，將透過中介組織為一名患者提供為期 6 個月的療程，費用 130 美元。

南非國家衛生部結核病控制和預防中心負責人恩杰卡 (Norbert Ndjeka) 教授表示，南非政府直接從嬌生和楊森 (Janssen) 購買 bedaquiline，而不是經由管制結核病機構，患者 6 個月療程的費用約 280 美元。

根據 News24 網站報導，恩杰卡表示，南非最近與嬌生公司就 bedaquiline 達成一項為期 2 年的新協議，價格略高於每療程 280 美元。

競爭委員會表示正在確認這項調查，但不會回應有關調查的更多訊息。